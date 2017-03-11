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METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ


METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ
Tarih : 11 Mart 2017, 10:16
Puan Ver : Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verdi(8/10)9


Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevreleri dışında kalan bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Muğla kıyıları, Antalya, Isparta'nın güneyi, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ve Ege ile yurdun doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



 



kaynak:habertürk








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