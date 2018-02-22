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Meteoroloji İstanbul için gün verdi! Kar kapıya dayandı

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN GÜN VERDİ! KAR KAPIYA DAYANDI

Meteoroloji'nin yaptığı son tahmine göre, İstanbul'da hava sıcaklıkları bu hafta sonu düşecek. İstanbul'un yüksek kesimleri, Edirne ve Kırklareli'ne pazar günü kar gelecek.

Tarih : 22 Şubat 2018, 13:10
Puan Ver : Meteoroloji İstanbul İçin Gün Verdi! Kar Kapıya Dayandı(8/10)4

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu bir hava bekleniyor. İstanbul'a doğru yaklaşmakta olan yağış, meteoroloji radarına da yansıdı. Öte yandan Edirne ve Kırklareli'nde pazar günü kar bekleniyor.

YAĞIŞLI VE SOĞUK BİR HAFTA SONU OLACAK

Kar yağışına yetmeyecek olan hava sıcaklıkları sebebiyle İstanbul'un yağışlı ve soğuk bir hafta sonu geçireceği tahmin edildi.

İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR

Hava sıcaklıklarının birkaç derece daha düşmesi halinde ise özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerini beyaz örtü kaplama ihtimali bulunuyor.

EDİRNE ve KIRKLARELİ'NDE PAZAR GÜNÜ KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, bölgede görülen aralıklı sağanak hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar günü kara dönüşecek.

Kar yağışı etkisini Edirne ve Kırklareli'de pazartesi günü de sürdürecek.

Hava sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğü Trakya illerinde hava sıcaklığı pazar günü 4 - 6 derecelere düşecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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