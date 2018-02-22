METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN GÜN VERDİ! KAR KAPIYA DAYANDI
Meteoroloji'nin yaptığı son tahmine göre, İstanbul'da hava sıcaklıkları bu hafta sonu düşecek. İstanbul'un yüksek kesimleri, Edirne ve Kırklareli'ne pazar günü kar gelecek.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu bir hava bekleniyor. İstanbul'a doğru yaklaşmakta olan yağış, meteoroloji radarına da yansıdı. Öte yandan Edirne ve Kırklareli'nde pazar günü kar bekleniyor.
YAĞIŞLI VE SOĞUK BİR HAFTA SONU OLACAK
Kar yağışına yetmeyecek olan hava sıcaklıkları sebebiyle İstanbul'un yağışlı ve soğuk bir hafta sonu geçireceği tahmin edildi.
İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR
Hava sıcaklıklarının birkaç derece daha düşmesi halinde ise özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerini beyaz örtü kaplama ihtimali bulunuyor.
EDİRNE ve KIRKLARELİ'NDE PAZAR GÜNÜ KAR BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, bölgede görülen aralıklı sağanak hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar günü kara dönüşecek.
Kar yağışı etkisini Edirne ve Kırklareli'de pazartesi günü de sürdürecek.
Hava sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğü Trakya illerinde hava sıcaklığı pazar günü 4 - 6 derecelere düşecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Milyonlarca İnsan, Kilometrelerce Yolu Kirli Su İçin Yürüyor
- 12 Yıl Sahibinin Mezarı Başında Bekleyen Köpek, Aynı Yerde Ölü Bulundu
- Turistleri Taşıyan Feribotta Patlama Oldu, Yolcular Denize Savruldu
- 6 Yaşındaki Çocuk, Büyü Bozma Ayini Sırasında Annesi Tarafından Öldürüldü
- Aldatıldığını Düşünen Cani Kadın, Kocasının Cinsel Organını Kesip Klozete Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar