

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Antalya ile Burdur'un doğu ilçelerinde, yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle su baskını, yıldırım, sel ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:







"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"







kaynak:haberler