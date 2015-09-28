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METEOROLOJİ: ÇOK ŞİDDETLİ VE KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR


METEOROLOJİ: ÇOK ŞİDDETLİ VE KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR
Tarih : 28 Eylül 2015, 13:55
Puan Ver : Meteoroloji: Çok Şiddetli Ve Kuvvetli Yağış Geliyor(8/10)8


Meteoroloji yağışların; Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İstanbul çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmininde bulundu ve meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.








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