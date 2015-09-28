

Meteoroloji yağışların; Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İstanbul çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmininde bulundu ve meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.