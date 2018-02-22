Meteoroloji, İstanbul'da bugün için çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu olacağı ve yurt genelinin ise sağanak yağışla geçeceği tahmininde bulundu.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu bir hava bekleniyor. Marmara Bölgesi'nin genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA ARALIKLI YAĞMUR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette esecek. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

YURT GENELİ YAĞIŞLI

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Van, Bitlis, Eskişehir, Karabük, Bartın, Kastamonu, Karabük ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA KAR, BATIDA SAĞANAK

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14

Kaynak: haberinburada