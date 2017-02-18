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METEOROLOJİ AÇIKLADI! SICAKLIKLAR ARTIYOR


METEOROLOJİ AÇIKLADI! SICAKLIKLAR ARTIYOR
Tarih : 18 Şubat 2017, 11:01
Puan Ver : Meteoroloji Açıkladı! Sıcaklıklar Artıyor(6/10)5


Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir ve İzmir'in batı ilçelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Meteoroloji  Açıkladı  Sıcaklıklar  Artıyor    haber

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