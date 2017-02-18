

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir ve İzmir'in batı ilçelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.











Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.







kaynak:milliyet