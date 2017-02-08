

Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar düşüşe geçiyor.



Buna göre, 10 derecenin üzerinde seyreden sıcaklığın, yarından itibaren düşüşe geçerek, hafta sonu 0 dereceye inmesiyle kar yağışının etkili olması bekleniyor.