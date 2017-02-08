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METEOROLOJİ AÇIKLADI! KAR GELİYOR


METEOROLOJİ AÇIKLADI! KAR GELİYOR
Tarih : 08 Şubat 2017, 16:23
Puan Ver : Meteoroloji Açıkladı! Kar Geliyor(10/10)11



Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar düşüşe geçiyor.




Buna göre, 10 derecenin üzerinde seyreden sıcaklığın, yarından itibaren düşüşe geçerek, hafta sonu 0 dereceye inmesiyle kar yağışının etkili olması bekleniyor.




Bu kapsamda, kentte bugün 12 dereceye kadar çıkan sıcaklığın ilerleyen saatlerde 6 dereceye kadar düşmesi ve parçalı bulutlu havanın da gece saatlerinden itibaren yer yer yağmura dönmesi tahmin ediliyor.



 



kaynak:habertürk











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