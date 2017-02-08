METEOROLOJİ AÇIKLADI! KAR GELİYOR
Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar düşüşe geçiyor.
Buna göre, 10 derecenin üzerinde seyreden sıcaklığın, yarından itibaren düşüşe geçerek, hafta sonu 0 dereceye inmesiyle kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Bu kapsamda, kentte bugün 12 dereceye kadar çıkan sıcaklığın ilerleyen saatlerde 6 dereceye kadar düşmesi ve parçalı bulutlu havanın da gece saatlerinden itibaren yer yer yağmura dönmesi tahmin ediliyor.
kaynak:habertürk
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