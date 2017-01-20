Melih Gökçek Açıkladı: Ulus Pavyonları Tarih Oluyor
Usta Oyuncu Ayberk Atilla Hayatını Kaybetti
Taksilerde En Kısa Mesafe 8 Lira 75 Kuruş Oldu
Beyaz Saray'dan Çıktı, Eve Trenle Döndü!
Mülteci Kampında Patlama !
Tendürek Dağı'na Operasyon Başlatıldı!
Karşınızda 2018 Ford Mustang
Imagine Cup İçin Başvurular Başladı
Gabe Newell Donald Trump Yarışı
Gmail Kullanıcıları Saldırı Altında!
Binlerce Kişi Galaxy Note 7 Kullanmaya Devam Ediyor
Norveç, Ulusal Analog Radyo Yayınlarını Sonlandırdı
Oled Ekranlı İphone, İphone X İsmiyle Gelebilir!
El Bab'da Deaş'ın Bombalı Araç Saldırısında 5 Asker Şehit Oldu
Çok Önemli Palm Yağı Açıklaması
40 Liralık Borca Gaz Kesilmeyecek
Toki İş Yerlerini Ve Konutlarını Satıyor!
Emekliye Promosyon Tarihi Belli Oldu
5 Tane Ceviz Yiyin! 4 Saat Bekleyin! Sonra Da...
İşte Zam Nedeniyle Stoklanan İlaçlardan Bazıları!

METEOROLOJİ 5 İL İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISINDA BULUNDU


METEOROLOJİ 5 İL İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISINDA BULUNDU
Tarih : 20 Ocak 2017, 10:39
Puan Ver : Meteoroloji 5 İl İçin Buzlanma Ve Don Uyarısında Bulundu(6/10)3



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönünde hafif ve yer yer orta kuvvette esecek.



Bölge genelinde gece ile sabah saatlerinde buzlanma, don ile yer yer sis ve pus olabileceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.



 



kaynak:trthaber









Etiketler: Meteoroloji  5  İl  İçin  Buzlanma  Ve  Don  Uyarısında  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER