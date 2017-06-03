

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, ülkenin batı bölgeleri parçalı bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında olacak.



Yağışların öğleden sonra, Edirne ve Kırklareli çevresinde şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise, kuzey, iç ve doğu bölgelerde 3-5 derece artacak. Meteoroloji, olası bir sel ve su taşkınına karşı vatandaşa bazı uyarılarda bulundu. Rüzgar ise, kuzey ve doğu, ülkenin güneybatı bölgelerinde hafif olarak etkisini gösterecek.











kaynak:vatandanhaber







