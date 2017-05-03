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METEOROLOJİ 3 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINI YENİLEDİ


METEOROLOJİ 3 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINI YENİLEDİ
Tarih : 03 Mayıs 2017, 10:12
Puan Ver : Meteoroloji 3 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısını Yeniledi(8/10)6


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü 3 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısını yeniledi.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.



Merkez tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışların Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağından oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"denildi.



Öteyandan, hafta sonuna kadar yağışların ara ara devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.



 



kaynak:haberler








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