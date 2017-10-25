Meteoroloji ve AKOM'dan art arda yapılan yağış uyarılarının ardından açıklama yapan Meteorolog Orhan Şen, "İstanbul kuzeyden CB bulutları ile kuşatıldı. Akşama doğru taarruza geçecekler" dedi.

METREKAREYE 25-50 KİLOGRAM YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul'da beklenen sağanağın bugün öğleden sonra etkisini artıracağı bildirildi. AKOM da İstanbul için 'kuvvetli' yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün İstanbul'da beklenen sağanak yağışların öğleden sonra etkisini artıracağı ve gece yarısına kadar kuvvetli poyraz ile birlikte metrekareye 25-50 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

"AKŞAMA DOĞRU TAARRUZA GEÇECEKLER"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyadan akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli sağanak yağış için önemli bir tahminde bulundu:

"İstanbul Kuzeyden CB (kümülonimbus) bulutları ile kuşatıldı. Akşama doğru taarruza geçecekler. İstanbul'un kuzey batısında şu an itibarıyla 8 CB bulutu mevzilenmiş durumda. Her birinde metrekareye 50 kg yağış bırakacak su var."

KÜMÜLONİMBUS BULUTU NEDİR?

Kümülonimbus (Cb), kümülüs bulutlarının dikey olarak gelişerek büyümesiyle oluşan konvektif fırtına bulutu. Tabanı 4 km altında bulunur. Kümülonimbus tek başına, gruplar halinde veya soğuk cephe hattı boyunca termodinamik kararsızlığa bağlı olarak cumulus congestus bulutundan gelişebilir.

İşte Orhan Şen'in sosyal medyadaki paylaşımı:

Kaynak: haberinburada