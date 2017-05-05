Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

meteor parçası ile iş yerini büyütecek

METEOR PARÇASI İLE İŞ YERİNİ BÜYÜTECEK

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde esnaf olan Ömer Faruk Yılmaz, gezerken bulduğu yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki meteor taşını satıp iş yerini büyütmeyi hedefliyor.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 16:20
Puan Ver : Meteor Parçası İle İş Yerini Büyütecek(6/10)6


Adıyaman'ın Kahta ilçesinde esnaf olan Ömer Faruk Yılmaz, gezerken bulduğu yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki meteor taşını satıp iş yerini büyütmeyi hedefliyor.

Bulduğu meteor parçasını internet üzerinden satışa koyan Ömer Faruk Yılmaz meteor taşını satarak iş yerini büyütmek istiyor.

Yaptığı araştırmalar sonucu gramının 30 ile 50 dolar arasında değiştiğini ifade eden Ömer Faruk Yılmaz tamamının yaklaşık 100 bin TL değerinde olduğunu söyledi.

Baraj kenarında gezerken meteor parçasını bulduğunu belirten esnaf Ömer Faruk Yılmaz, "Belli aralıklarda baraj kenarına gelerek geziyorum. Bir gün gezerken yerde bir taş dikkatimi çekti. Dikkatimi çeken taşı elime alarak kontrol etmeye başladım. Diğer taşlardan oldukça farklıydı. Kütlesinin ağır olduğunu anladım. Taşı alıp iş yerime getirdim. Matkap ile delmeye çalıştım. Delme esnasında taş üzerinden kıvılcımlar çıkmaya başladı.

İnternet üzerinden taş hakkında bilgi edinmeye başladım. Elde edindiğim bilgilerle taşın meteor parçası olduğunu düşündüm. Taştan numune alarak araştırma merkezlerine yolladım. Araştırma merkezi yetkilileri taşı inceleyerek bana taşın yaklaşık 2 bin yıllık bir meteor taşı olduğunu söyledi. Eğer meteor parçasını satabilirsem iş yerimi büyüterek yeni bir araba satın almayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Meteor  Parçası  İle  İş  Yerini  Büyütecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER