

Yağışların Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm), Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.







Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği ve önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.











kaynak:star