

Mete Gazoz, Rio Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk erkekler bireysel müsabakalarda ikinci turda elenmesine karşın, sergilediği performans ve sportif davranışlarıyla dikkati çekti. Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak 2012 Londra Olimpiyatları sonrasında genç isimlere yönelik projeler yaptıklarını anımsattı.







2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Mete'nin geçen süre içinde çok büyük bir gelişme gösterdiğini belirten Topaloğlu, "Federasyon olarak kendisine çok ciddi yatırım yaptık, Mete de bizi yanıltmadı. 17 yaşında bir çocuğun olimpiyat oyunları gibi dev bir organizasyonda sahne alması çok önemliydi." ifadelerini kullandı.







Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın da büyük desteklerini aldıklarını hatırlatan Topaloğlu, şunları söyledi:







"Herkesin empati yapması ve 17 yaşında bir çocuğun dünyanın en iyi sporcularıyla yarışırkenki heyecanını anlaması gerek. Mete çok iyi bir yarış çıkardı ve Türk okçuluğuna uzun yıllar hizmet edeceğini gösterdi. Sporcumuz, en az 4 olimpiyat oyununda ülkemizi temsil edebilecek potansiyele sahip. Kendisinin üzerinde teknik heyetimizin de büyük emeği var. 3,5 yıldır birlikte çalışıyorlar ve artık aile gibi oldular. Bundan sonraki süreçte Mete'nin üzerindeki sorumluluk daha da artacak. Yaşı büyürken, sporculuğu da büyüyecek. Ülkemize çok büyük başarılar getireceğini bugünden görebiliyoruz."