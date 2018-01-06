Everton Açıkladı! İşte Cenk Tosun'un Yeni Forma Numarası
Protokol İmzalandı, Aselsan Üretecek! Çipli Betonlarla Konutların Sağlamlığı Görülebilecek
Kartepe'de Kar Kalınlığı Sadece 5 Santimetrede Kalınca Pistler Kapatıldı
Eskişehir'de Polis, Beşiktaş Taraftarına Toma Ve Biber Gazıyla Müdahale Etti
Balona Rövaşata Atan Gülbey Türkücü Futbolcu Oldu
Yıldız Futbolcu Wesley Sneijder: Paranın Rolü Büyük
Fikret Orman'dan Cenk Tosun'a Mesaj: Beşiktaş Camiası Onun Evi
Cenk Tosun'a Erdoğan'dan Büyük Jest! Telefonla Arayıp Tebrik Etti
Fenerbahçeli Yıldızların Bu Görüntüsü Olay Oldu
Tepki Çeken Erlik Hayalini Yeni Sevgilisi Gerçekleştirdi
Makyajsız Üstsüz Pozu, Erkek Takipçilerini Coşturdu
Filmi Beğenmeyen Ayça'ya Büyük Ayıp: Iban Yolla
Ustadan Geriye Bu Sözler Kaldı: Tuvaletlerde Abdest Alırdım!
Tuğba, 7 Yaş Küçük Topçu Sevgiliyle Aşkını İlan Etti
Başbakan Yıldırım'dan Çiftçilere Mazot Müjdesi! Bu Yıl Gerçekleşecek
Başkan Resmen Açıkladı: Arda Turan'ı Transfer Edebiliriz
İzmir'deki At Yarışında Talihsiz Kaza! Ayağı Kırıldı, İğneyle Uyutuldu
Metal Ve Plastik Atıklar İstanbulkarta Kredi Olacak
Formayı Giydi, Beşiktaş'ın Cebi Doldu! İşte Rekor Bonservis Bedeli
İmzalar Fransa'da Atıldı! Thy, 25 Adet Airbus A350 Alıyor

Metal ve Plastik Atıklar İstanbulkarta Kredi Olacak

METAL VE PLASTİK ATIKLAR İSTANBULKARTA KREDİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metal ve plastik atıkları geri dönüşüme kazandırmak için şehrin farklı noktalarına 100 mobil atık otomatı yerleştirecek.

Tarih : 06 Ocak 2018, 22:10
Puan Ver : Metal Ve Plastik Atıklar İstanbulkarta Kredi Olacak(10/10)6

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, geri dönüşüme kazandırılma imkanı olan atıkların değerlendirilmesi için hayata geçireceği "Akıllı Mobil Atık Aktarma Otomatı" sayesinde vatandaşlar, atıklardan İstanbulkart'a kredi kazanabilecek.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, kağıt, metal, plastik gibi yeniden ekonomiye kazandırılabilir atıkları işleyecek olan otomatlar, atıkların geri dönüşüm değeri kadar bedeli şehiriçi ulaşım sistemlerinde ödeme aracı olarak kullanılan "İstanbulkart"a kredi olarak yükleyecek.

ATIĞI TANIYABİLECEK

Elektronik arayüze sahip atık otomatları, vatandaşların getirdiği atığı tanıyabilme özelliğine sahip olacak. Metal ya da kağıt atığı ayırt edebilecek otomat, farklı bir atık konulduğunda kabul etmeyecek. Geri dönüşüm haznesine konulan atık, sensörler tarafından algılanacak. Vatandaşları sesli ve görüntülü olarak yönlendirebilecek otomatlar, konulan atığı içindeki sistem sayesinde kıydıktan sonra depolayacak. İşlemin sonunda geri dönüşüme kazandırılan atığın ekonomik değeri kadar kredi, vatandaşın İstanbulkart'ına kredi olarak yüklenecek. Kıyılarak depolanan atıklar, geri dönüşüm firmalarına teslim edilecek.

ŞEHRİN FARKLI YERLERİNE 100 OTOMAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Atık Yönetimi Müdürlüğü tarafından hazırlanan projede, ilk etapta 25 otomat hazırlanarak pilot uygulamaya sokulacak. Ardından 100 otomat özellikle toplu taşıma merkezleri ve meydanlar gibi İstanbul'un farklı noktalarına yerleştirilecek. Projenin 2018'de hayata geçmesi planlanıyor.

İstanbul'da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor. Ekonomik değeri olan atıkların otomatlar aracılığıyla toplanması hedeflenen projede geri dönüşüm kültürünün oluşması da amaçlanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Metal  Ve  Plastik  Atıklar  İstanbulkarta  Kredi  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER