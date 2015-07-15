

Önceki Lumia telefonlarda genellikle plastik malzemeyi tercih eden Microsoft, yeni cihazda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.



Tamamen metal gövdeyle geleceği söylenen yeni üst seviye modelin bu sayede diğer markaların amiral gemisi modelleriyle rekabet edeceği söyleniyor.



Apple'ın uzun zamandır kullandığı, Samsung'un ise son zamanlarda geçiş yaptığı tamamen metal gövde tasarımı artık akıllı telefon almak isteyenlerin aradığı bir özellik haline gelmeye başladı.



Dolayısıyla yeni Lumia'nın böyle bir tasarımla gelme ihtimali oldukça mantıklı gözüküyor. Ancak resmi bir açıklama gelmediğinden dolayı metal gövdeyle ilgili söylenenler şimdilik iddia olmaktan öteye gidemiyor.



Windows 10'un yayınlanmasına kısa bir süre kala Lumia serisinin yeni amiral gemisi telefonuyla ilgili iddialar da ortaya çıkmaya başladı. Söylenenlere göre yeni Lumia malzeme kalitesi anlamında seriyi bir adım yukarı taşıyacak.