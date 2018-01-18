Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlanamamasından dolayı binlerce işçinin meydanlardaki eylemi devam ediyor. Otomotiv, demir-çelik ve beyaz eşya sektöründe çalışan yaklaşık 130 bin işçiyi temsil eden üç sendika ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 2017-2019 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

MESS'İN VERDİĞİ ZAM TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİLER

Yüzde 38.2'lik artış isteyen Türk Metal Sendikası'nın teklifine karşı MESS'in yüzde 6.4'lük zam verdi. Arabuluculardan da sonuç alınamamasıyla işçilerin meydanlardaki eylemleri devam ediyor. Bursa'da eski stadyumun bulunduğu meydanda yağmur altında toplanan ve çoğunluğunu Tofaş ve Renalut fabrikalarında çalışanlarının oluşturduğu binlerce işçi sloganlar attı. Ayrıca işçiler toplanma alanında meşaleler yaktı.

"130 BİN İŞÇİYİ KAPSIYOR"

Türk Metal Tofaş Şube Başkanı Şakir Çan, "Arabulucu devresi bitti. Şu andan sonra bıçak kemiğe dayandı. Biz sesimizi devamlı duyurmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız eylemlerle çığlımızı ortaya koymak istiyoruz. Burada kazandırırken, emekçinin de kazanmasını istiyoruz. Burada herkesin kazanıp, iş barışının oluşmasını istiyoruz. Haklı taleplerimizi, masaya oturarak, karşılıklı barış ve huzur içerisinde çözmek istiyoruz. Onları masaya davet ediyoruz. Kıdem, çekme ve seyyanen zam talep ediyoruz. 38.28 oranında zam talep ediyoruz. Tofaş ve Oyak Renault gibi 80 tane fabrika var. Bu anlaşma Bursa'da 52 bin, Türkiye genelinde 130 bin işçiyi kapsıyor" dedi.

İZMİT'TE TABUTLU PROTESTO

İzmit'te, Türk Metal Sendikası'na üye işçiler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın yüzde 6,4'lük zam teklifini, tabutun başında gıyabi cenaze namazı kılarak protesto ettiler.

Kaynak: haberinburada