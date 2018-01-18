Mustafa Cengiz Sportif Aş Yönetiminde Burak Elmas Ve Abdürrahim Albayrak'ın Görev Alacağını Açıkladı
Psg'li Taraftarlar, 4 Gol Atan Neymar'ı Islıkladı
Riva'nın Futbol Vadisi Yükseliyor
Toplu Ulaşımda Cep Telefonları Artık Bilet Gibi Kullanılabilecek
Irkçılıkla Suçlanan H&M, Güney Afrika'daki Mağazalarını Kapattı
Metal İşçilerinden Yağmur Altında Eylem
Brezilyalı Yıldız Galatasaray'ı Doğruladı!
Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Atiker Konyaspor'a Kiralıyor
10 Milyon Euroluk Teklif Geliyor
Roma'nın Genç Yıldızı Rezan Çorlu: Galatasaray Beni İstiyor
Medipol Başakşehir, Riad Bajic'i Kiraladı
Uefa Kara Tabloyu Açıkladı, 3. Sırada Türkiye Var
Galatasaray Yıldız Futbolcuyu Transfer Etmek İçin Girişimlere Başladı
Kayserisporlu Gyan: Birleşik Arap Emirliklerinde Bütün Takım Devre Arasında Namaza Gitti
Trabzonspor, Filip Novak'ı Kap'a Bildirdi
Yeni Kriterler Belli Oldu! Youtube'dan Para Kazanmak Zorlaşıyor
Nusr-Et Halka Arz Oluyor
Sömestrda 450 Bin Kişi Tatil Yolcusu
İngiltere'de Mkhitaryan - Sanchez Takası Gerçek Oldu
Barcelona'nın 29 Maçlık Yenilmezlik Serisi Sona Erdi

Metal İşçilerinden Yağmur Altında Eylem

METAL İŞÇİLERİNDEN YAĞMUR ALTINDA EYLEM

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlanamamasından dolayı binlerce işçinin meydanlardaki eylemi devam ediyor.

Tarih : 18 Ocak 2018, 21:00
Puan Ver : Metal İşçilerinden Yağmur Altında Eylem(5/10)1

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlanamamasından dolayı binlerce işçinin meydanlardaki eylemi devam ediyor. Otomotiv, demir-çelik ve beyaz eşya sektöründe çalışan yaklaşık 130 bin işçiyi temsil eden üç sendika ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 2017-2019 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

MESS'İN VERDİĞİ ZAM TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİLER

Yüzde 38.2'lik artış isteyen Türk Metal Sendikası'nın teklifine karşı MESS'in yüzde 6.4'lük zam verdi. Arabuluculardan da sonuç alınamamasıyla işçilerin meydanlardaki eylemleri devam ediyor. Bursa'da eski stadyumun bulunduğu meydanda yağmur altında toplanan ve çoğunluğunu Tofaş ve Renalut fabrikalarında çalışanlarının oluşturduğu binlerce işçi sloganlar attı. Ayrıca işçiler toplanma alanında meşaleler yaktı.

"130 BİN İŞÇİYİ KAPSIYOR"

Türk Metal Tofaş Şube Başkanı Şakir Çan, "Arabulucu devresi bitti. Şu andan sonra bıçak kemiğe dayandı. Biz sesimizi devamlı duyurmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız eylemlerle çığlımızı ortaya koymak istiyoruz. Burada kazandırırken, emekçinin de kazanmasını istiyoruz. Burada herkesin kazanıp, iş barışının oluşmasını istiyoruz. Haklı taleplerimizi, masaya oturarak, karşılıklı barış ve huzur içerisinde çözmek istiyoruz. Onları masaya davet ediyoruz. Kıdem, çekme ve seyyanen zam talep ediyoruz. 38.28 oranında zam talep ediyoruz. Tofaş ve Oyak Renault gibi 80 tane fabrika var. Bu anlaşma Bursa'da 52 bin, Türkiye genelinde 130 bin işçiyi kapsıyor" dedi.

İZMİT'TE TABUTLU PROTESTO

İzmit'te, Türk Metal Sendikası'na üye işçiler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın yüzde 6,4'lük zam teklifini, tabutun başında gıyabi cenaze namazı kılarak protesto ettiler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Metal  İşçilerinden  Yağmur  Altında  Eylem    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER