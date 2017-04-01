METABOLİZMAYI RESMEN ATEŞLİYOR!
Ayşe Tolga, "Yeşil çaydan 10 kat daha fazla antioksidan içermesi ve metabolizmayı yüksek oranda hızlandırması sayesinde, kilo vermeye yardımcı oluyor
Ünlü oyuncu ve Aromaterapist Ayşe Tolga, özellikle metabolizmayı hızlandıran matcha hakkında merak edilenler hakkında bilgi verdi.
Matcha'nın, yeşil çayın kraliçesi olarak bilinen ve günümüzde gittikçe popülerleşen bir Japon çayı olduğunu söyleyen Ayşe Tolga, "Yeşil çaydan 10 kat daha fazla antioksidan içermesi ve metabolizmayı yüksek oranda hızlandırması sayesinde, kilo vermeye yardımcı oluyor.
Matcha parlak yeşil renkli toz kıvamındadır, yeşil çay gibi demlenmez ve rengi çay gibi değildir. Toz, chasen adı verilen özel bir bambu alet kullanarak su ile çırpılır ve köpüklü bir içecek edilir. Demlenmeden içilir" dedi.
kaynak:habertürk
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