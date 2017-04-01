

Ünlü oyuncu ve Aromaterapist Ayşe Tolga, özellikle metabolizmayı hızlandıran matcha hakkında merak edilenler hakkında bilgi verdi.



Matcha'nın, yeşil çayın kraliçesi olarak bilinen ve günümüzde gittikçe popülerleşen bir Japon çayı olduğunu söyleyen Ayşe Tolga, "Yeşil çaydan 10 kat daha fazla antioksidan içermesi ve metabolizmayı yüksek oranda hızlandırması sayesinde, kilo vermeye yardımcı oluyor.