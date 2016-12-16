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metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor

METABOLİZMAYI HIZLANDIRARAK KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Kış mevsiminin sevilen meyvelerinden mandalinada yok yok! Uzman diyetisyen Pınar Kural Enç, vitamin ve mineral deposu mandalinanın yararlarını şöyle anlattı:

Tarih : 16 Aralık 2016, 10:53
Puan Ver : Metabolizmayı Hızlandırarak Kilo Vermeyi Kolaylaştırıyor(10/10)10


"1 su bardağı mandalina diliminde günlük önerilen C vitamini tüketiminin yarısından daha fazlası vardır. C vitamini ile akciğer, meme, kolon, yemek borusu ve mide kanseri gibi bazı kanser türlerinin oluşumunu önler.








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