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Mesut'un çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

MESUT'UN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in, memleketi Zonguldak'ta çekilmiş çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Tarih : 31 Ekim 2017, 21:10
Puan Ver : Mesut'un Çocukluk Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı(9/10)5

Türk asıllı Alman Milli Futbolcu Mesut Özil'in 12 yaşlarında çekilmiş olduğu tahmin edilen fotoğrafı adeta sosyal medyayı salladı.

HASTANE ÖNÜNDE FOTOĞRAF

Dönemin Zonguldak Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi'nin acil servisi önünde çekilen çocukluk fotoğrafı paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. Özil'in futbolcu olan ağabeyi Mutlu Özil ve babası Mustafa Özil'in bulunduğu fotoğrafı, bir yakınlarını ziyaretleri sırasında çektirdikleri öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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