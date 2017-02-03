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mesut ve arda aynı takımda!..

MESUT VE ARDA AYNI TAKIMDA!..

Barcelona'ya yakın Sport Gazetesi, Arsenal ile sözleşmesini hala uzatmayan Mesut Özil için Barcelona'nın temaslara başladığını öne sürdü

Tarih : 03 Şubat 2017, 15:39
Puan Ver : Mesut Ve Arda Aynı Takımda!..(8/10)8


Arda Turan ile Mesut Özil aynı takımda buluşabilir. Bu iddia Barcelona'ya yakın gazetelerden Sports'a ait...



İspanyol gazetesinde yer alan habere göre, Arsenal ve Mesut Özil arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerini takip eden Barcelona, 28 yaşındaki futbolcuyla da yakından ilgileniyor.



Haberde Barcelona yöneticilerinin Mesut'un temsilcileriyle biraraya geldiği ve Arsenal ile sözleşmesini uzatmaması halinde bir transferin mümkün olabileceğini ilettikleri yazıldı. Gazete, Mesut'a yakın kaynakların futbolcunun Premier Lig macerasını sonlandırıp La Liga'ya dönmek istediğini dile getirdiklerini de belirtti.



Ancak Arsenal yönetimi, hem Mesut Özil hem de Alexis ile sözleşme uzatma görüşmelerinin düşünülen yol haritasına göre ilerlediğini ve sıkıntı beklemediklerini dile getirmişlerdi.



 



kaynak:habertürk








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