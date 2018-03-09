Atletico Madrid, Turu İlk Maçtan Bitirdi
Eski Beşiktaşlı Attı, Lyon Deplasmanda Kazandı
Trump, Çelik Ve Alüminyum İçin Ek Vergi Kararını İmzaladı
Mesut Özilli Arsenal, Hakan Çalhanoğlu'nu Üzdü
Ömer Topraklı Dortmund, Evinde Yıkıldı
Usta Oyuncu Ercan Yazgan'dan Acı Haber Geldi
Alperen Ocakları Başkanı'na Silahlı Saldırı!
Türkiye Ve Abd'nin Normalleşme Süreci Toplantıları Sürecek
Trabzonspor Olağanüstü Kongre Kararı Aldı
Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ı Fena Bombaladı: Cahil Geldi, Cahil Gidecek
Tübitak İle Ortak Çalışma Başlatıldı! Yerli E-Posta Geliyor
Milli Futbolcu Cengiz Ünder'e Büyük Onur!
Anadolu Efes Evine Dağıldı
Kadınların Avşar'a Tepkisi Bitmek Bilmiyor
Karlov Suikastinin Şifresini Rus Uzmanlar Da Çözemedi
İstediği Partiye Oy Vereceklerle Cinsel İlişkiye Girme Sözü Verdi
Fenerbahçe, Derbide Galatasaray'ı Devirdi
Dünya Devleri, Berke Özer İçin Sıraya Girdi
Türkiye'nin Kredi Notunu Düşüren Moody's'e Hükümetten Tepki Geldi
Emine Erdoğan Artık İnstagram'da! İlk Paylaşımını Yaptı

Mesut Özilli Arsenal, Hakan Çalhanoğlu'nu üzdü

MESUT ÖZİLLİ ARSENAL, HAKAN ÇALHANOĞLU'NU ÜZDÜ

UEFA Avrupa Liginde Mesut Özilli Arsenal, Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükselme adına avantajı eline geçirdi.

Tarih : 09 Mart 2018, 01:10
Puan Ver : Mesut Özilli Arsenal, Hakan Çalhanoğlu'nu Üzdü(5/10)1

Milan - Arsenal maçında kazanan, 2-0'lık skorla Arsenal oldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı Giuseppe Meazza'da oynandı.

HAKAN 62 DAKİKA SAHADA KALDI

Arsenal'e galibiyeti getiren goller ilk yarıda Mkhitaryan ve Ramsey'den geldi. İki golün de asistini yapan isim, Türk asıll Alman milli yıldız Mesut Özil oldu. Milan'da milli oyumcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 62 dakika sahada kaldı ve yerini Kalinic'e bıraktı.

Gennaro Gattuso yönetiminde son haftalarda form yakalayan Milan, tam 14 maç sonra mağlubiyet ile tanıştı.

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mesut  Özilli  Arsenal  Hakan  Çalhanoğlu  Nu  Üzdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER