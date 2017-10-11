MESUT ÖZİL'DEN KENDİSİNİ ARAYAN FİKRET ORMAN'A: İNGİLTERE'DE MUTLUYUM
Süper Lig'de son 2 yıla ambargo koyarak peş peşe şampiyonluklar yaşayan Siyah-Beyazlılar, bu başarısını Avrupa'ya da taşımak için düğmeye bastı. Bu doğrultuda; Pepe, Quaresma, Talisca ve Negredo'lu kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışmalara başlayan Kara Kartal, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'e kancayı taktı.
Tarihi operasyon için bizzat devrede olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Türk asıllı Alman süperstarla yakın zaman içerisinde görüştüğü ortaya çıktı.Yaklaşık 2 ay önce Monaco'da yapılan Şampiyonlar Ligi kurası sonrasında tecrübeli oyuncunun avukatı Erkut Söğüt'le bir araya gelen Orman'ın, bu isim aracılığıyla Mesut Özil'le telefonla konuştuğu bildirildi.
"TEKLİFİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER, BURADA MUTLUYUM"
Orman'ın, kendisiyle ilgilendiklerini direkt olarak Mesut Özil'e ilettiği öğrenildi. Bu sürpriz teklif karşısında şaşkına dönen 28 yaşındaki futbolcunun, "Teklifiniz için teşekkür ederim. Ama Premier Lig'de çok mutluyum. Kariyerime burada devam etmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Bu cevabın ardından geri adım atmayan Başkan Orman'ın, "Bu konuyu tekrar düşün. Ocak ayında tekrar görüşürüz" diyerek kapıyı kapatmadığı ifade edildi.
OCAKTA BAŞKA TAKIMA İMZA ATABİLİR
Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil'in, yeni dönem için Ocak ayında bir başka takıma imza atma şansı bulunuyor. Londra temsilcisinden yıllık 8 milyon euro (35 milyon TL) kazanan Mesut'un, Kırmızı-Beyazlılar'la yola devam etmek için senelik 10 milyon eurodan (44 milyon TL) 5 sezonluk kontrat talebinde bulunduğu ve bundan dolayı görüşmelerin tıkandığı konuşuluyor.
Kaynak: haberinburada
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