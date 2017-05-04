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mesut özil'den fenerbahçe açıklaması!

MESUT ÖZİL'DEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI!

Mesut Özil... Futboldaki yolculuğu onu Almanya'dan İspanya'ya ve sonunda tam anlamıyla yerleşip bir hayat kurduğu Londra'ya getirdi.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 11:00
Puan Ver : Mesut Özil'den Fenerbahçe Açıklaması!(8/10)10


Mesut Özil... Futboldaki yolculuğu onu Almanya'dan İspanya'ya ve sonunda tam anlamıyla yerleşip bir hayat kurduğu Londra'ya getirdi. 28 yaşındaki Arsenal'lı ince belli bir bardaktan tavşan kanı çayını yudumlarken Goal'e Londra sevgisini ve şehirdeki en sevdiği restoran hakkındaki hislerini anlattı.



LONDRA HARİKA BİR YER



"Ben burada yaşamayı çok seviyorum. Pek çok farklı kültür var. Büyük bir takımdayım ve Arsenal için oynamaktan keyif alıyorum. Londra harika."



TÜRK YEMEKLERİNE AŞIĞIM



"Bu restoranda Likya Ocakbaşı'ndaki insanları seviyorum. Onlar ailem gibi. Tabii ki Türk yemekleri var. Annemin pişirdiklerine benziyor. Bu yüzden burayı çok seviyorum. Bu Türk yemeklerine aşığım."



TÜRK OLMAKLA GURUR DUYUYORUM



"Türk olmakla ve annemle babamın Türkiye'de doğmuş olmasıyla çok, çok gurur duyuyorum. Ben, Almanya'da doğdum ve orada büyüdüm. Futbol oynayarak farklı kültürleri öğrendim."



"MESELE MENAJER DEĞİL"



Konuşma kaçınılmaz olarak kulübüyle arasında süren sözleşme görüşmelerine geliyor. Mesut, Arsene Wenger'in kalmasının yeni bir sözleşme için kilit faktör olacağını yineliyor. Ama kulübün hedeflerinin de durumu etkileyeceğini belirtmeden geçmiyor:



"Mesele sadece menajer değil. Beni Arsenal'a gelmeye ikna eden oydu. Ama ben kararlarımı teknik direktörün kalıp gitmesine göre vermem. Benim için önemli olan takım olarak gelişip gelişmememiz ya da hedeflerimize ulaşıp ulaşmamamızdır."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Mesut  Özil  Den  Fenerbahçe  Açıklaması    haber

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