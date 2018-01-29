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Mesut Özil Sosyal Medya Hesabından Yusuf Yazıcı'nın Doğum Gününü Kutladı
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Mesut Özil Sosyal Medya Hesabından Yusuf Yazıcı'nın Doğum Gününü Kutladı

MESUT ÖZİL SOSYAL MEDYA HESABINDAN YUSUF YAZICI'NIN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Mesut Özil, Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü kutladı. Mesut, "Türk futbolunun en yetenekli isimlerinden biri olan Yusuf Yazıcı, doğum günün kutlu olsun." dedi.

Tarih : 29 Ocak 2018, 18:50
Puan Ver : Mesut Özil Sosyal Medya Hesabından Yusuf Yazıcı'nın Doğum Gününü Kutladı(10/10)6

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü unutmadı.

"HAYALLERİNİ TAKİP ETMEYE DEVAM ET"

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Türk futbolunun en yetenekli isimlerinden biri olan Yusuf Yazıcı, doğum günün kutlu olsun. Hayallerini takip etmeye devam et ve kendine inanmaktan vazgeçme.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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