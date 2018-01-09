MESUT ÖZİL İÇİN JUVENTUS DA DEVREDE!
Mesut Özil için Manchester United'ın ardından, Juventus da devreye girdi. İtalyan devi yıldız futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor.
Mesut Özil için Juventus harekete geçti. İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi'nde yer alan habere göre, Mesut Özil Arsenal'in kendisine sunduğu 5 senelik kontratı reddetti ve adeta Londra macerasını bitirme kararı aldı.
MESUT İÇİN İSTENİLEN RAKAM 40 MİLYON EURO
Arsenal'in Juventus'tan 29 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euro istediği belirtilirken, Manchester United'ın da Mesut için girişimlerde bulunduğu yazıldı.
EMRE CAN DA RADARDA
Aynı gazetenin haberinde Torino temsilcisinin bir başka Türk kökenli Alman oyuncu, Liverpool'lu Emre Can'ı da istediği belirtildi. Mesut gibi Emre Can'ın da sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Dev Hastane Halka Arzdan 500 Milyon Lira Bekliyor
- Sanal Paralarla Dalga Geçmek İçin Üretilmişti, Değeri 1 Yılda 82 Kat Arttı
- Pentagon, Pakistan'a Yapılacak 900 Milyon Dolarlık Yardımı Durdurdu
- 2 Günde Yerle Bir Oldu! Nakliyeciler Sitesi'nin Yıkımı Tamamlandı
- Mhp'den Yaşlılık Maaşı İçin Yüzde 40 Zam Teklifi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar