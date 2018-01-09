Mesut Özil için Manchester United'ın ardından, Juventus da devreye girdi. İtalyan devi yıldız futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

Mesut Özil için Juventus harekete geçti. İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi'nde yer alan habere göre, Mesut Özil Arsenal'in kendisine sunduğu 5 senelik kontratı reddetti ve adeta Londra macerasını bitirme kararı aldı.

MESUT İÇİN İSTENİLEN RAKAM 40 MİLYON EURO

Arsenal'in Juventus'tan 29 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euro istediği belirtilirken, Manchester United'ın da Mesut için girişimlerde bulunduğu yazıldı.

EMRE CAN DA RADARDA

Aynı gazetenin haberinde Torino temsilcisinin bir başka Türk kökenli Alman oyuncu, Liverpool'lu Emre Can'ı da istediği belirtildi. Mesut gibi Emre Can'ın da sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.

Kaynak: haberinburada