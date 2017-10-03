Arsenal yönetiminin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini halen yenilemeyen Mesut Özil'i ara transfer döneminde bonservis bedeli kazanabilmek için elden çıkarmayı düşündüğü konuşuluyor.

YILLIK 20 MİLYON EURO İSTEDİ

Daily Mirror'da yer alan haberde Mesut ile yapılan sözleşme yenileme görüşmelerinde Arsenal'in yıllık 16 milyon euro'luk teklifi karşılığında yıldız futbolcunun yıllık yaklaşık 20 milyon euro talep etmesi üzerine görüşmelerin tıkandığı belirtildi.

Bu gelişme üzerine kulüp yönetimi, başarılı orta saha oyuncusu için ara transfer döneminde gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.

INTER YADA MANCHESTER UNITED'A GİDEBİLİR

Haberde Mesut ile şu an için ilgilenen en önemli kulübün Inter olduğu ve İtalyan devinin Ocak ayında Arsenal'e ciddi bir teklif yapabileceği, ancak yıldız futbolcunun bu teklife sıcak bakmaması halinde menajerleri aracılığıyla Manchester United'a önerilebileceği de iddia edildi.

Kaynak: haberinburada