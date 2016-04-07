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Mesud Barzani'den PKK'ya tepki

MESUD BARZANİ'DEN PKK'YA TEPKİ

PKK terörüne hiç beklenmedik bir isimden tepki geldi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, IŞİD ve PKK gibi örgütlere gönderme yaparak "Terörü koz olarak kullananlar, terör ateşinde yanar" dedi.

Tarih : 07 Nisan 2016, 09:32
Puan Ver : Mesud Barzani'den Pkk'ya Tepki(5/10)7


IKBY Başkanı Mesud Barzani, IŞİD ve PKK'ya göndermede bulunarak "Terörü koz olarak kullananlar, terör ateşinde yanar" dedi.

Rudaw'ın haberine göre Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesud Barzani, dün Erbil'in Selahaddin ilçesindeki Başkanlık Ofisi'nde; İtalya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Enzo Amendola, Bağdat Büyükelçisi Marco Carnelos ve Erbil Başkonsolosu Elesandra Di Pipo'dan oluşan heyeti kabul etti.



Görüşme sonrası Başkanlık'tan yapılan açıklamada, Başkan'ın desteklerinden ötürü İtalyan Hükümeti ve halkına teşekkür ettiği, İtalyan heyetinin Kürdistan Bölgesi'ne ziyaretini IŞİD'le mücadelede ‘dostluk belgesi' olarak gördüğünü söylediği kaydedildi.



"TERÖRÜ KART OLARAK KULLANLAR, TERÖRÜN ATEŞİNDE YANAR"



"Terör küresel bir tehdittir" diyen Barzani, IŞİD ve PKK'ya göndermede bulunarak "Herkes teröre karşı mücadele etmelidir. Terörü kart olarak kullananların kendisi, nihayetinde terör ateşinde yanar" ifadelerini kullandı.








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