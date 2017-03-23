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messi'ye gecikmeli ceza

MESSİ'YE GECİKMELİ CEZA

Barcelonalı Messi'nin sarı kart cezası, federasyonun idari bir hatasından dolayı gecikmeli olarak verildi.

Tarih : 23 Mart 2017, 13:14
Puan Ver : Messi'ye Gecikmeli Ceza(7/10)4


İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftası için açıkladığı cezalı oyuncular listesinde, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'ye yer vermeyi unuttu.



Komitenin açıkladığı ilk listede, Valencia karşısında bu sezon gördüğü 5. sarı kart dolayısıyla Messi'ye verilmesi gereken bir maç oynamama cezası yer almadı. Daha sonra federasyondan yapılan açıklamada, idari bir hata yaşandığı belirtilerek, Messi'nin 2 Nisan'da deplasmanda oynanacak Granada maçında cezalı durumda olduğu duyuruldu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Messi  Ye  Gecikmeli  Ceza    haber

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