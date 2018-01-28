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Messi'ye Beşiktaş Bayern'i eler mi? diye sordular, kestirip attı

MESSİ'YE BEŞİKTAŞ BAYERN'İ ELER Mİ? DİYE SORDULAR, KESTİRİP ATTI

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Şampiyonlar Liginde Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'in şansını değerlendirdi, "Bayern sonuna kadar gider." dedi.

Tarih : 28 Ocak 2018, 14:20
Puan Ver : Messi'ye Beşiktaş Bayern'i Eler Mi? Diye Sordular, Kestirip Attı(8/10)4

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligindeki şansını değerlendirdi. Arjantinli futbolcu, "Bayern, sonuna kadar gider." ifadelerini kullandı.

Messi'nin röportajının bir kısmı şu şekilde:

"Manchester City, şu anda en güçlü takımlardan. PSG de öyle. Real Madrid'i de göz ardı etmiyorum. Her ne kadar şu ana kadar beklenen sonuçları alamasalar da kalite ve tecrübe anlamında onlar da yarışta. Bayern Münih de çok ciddi ve harika bir takım. Sonuna kadar gideceklerdir. Ama şu anda en iyiler Manchester City ve PSG."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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