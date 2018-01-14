MESSİ'NİN YILLIK ALACAĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI
Barcelona ile kontratını 2021 yılına kadar uzatan Arjantinli süperstar, kulübünde senelik 100 milyon euro (457 milyon TL) alacak.
Barcelona ile yakın zamanda sözleşmesini yenilen ve 2021'e kadar uzatan Lionel Messi'nin, kulübünden kazanacağı paranın ayrıntıları herkesi şoke etti.
Futbolla ilgili gizli bilgileri paylaşmasıyla ünlenen Football Leaks internet sitesinin verdiği bilgiye göre Messi, 4 yıllık sözleşmesi boyunca cebine yıllık 100 milyon Euro'ya yakın para koyacak. Hatta kontratta yer alan bonuslar da işin içine girerse, Arjantinli süperstar kontratı boyunca 417 milyon 500 bin Euro kazanacak. Geçmiş sözleşmesinde 30 milyon Euro alan tecrübeli futbolcuya maaş olarak 71 milyon Euro verilecek.
DEVLER LİGİNİ KAZANIRSA 12 MİLYON EURO DAHA KAZANACAK
63.5 milyon Euro imza parası alacak Messi, sözleşmesi bitene kadar başka bir takıma transfer olmazsa sadakat bonusu olarak da 70 milyon euro elde edecek. Unutmadan şunun da bilgisini verelim; eğer Barça, 4 yıllık dönemde Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırırsa, bu da Tangocu'nun hesabına 12 milyon euro daha yatması anlamına gelecek.
Kaynak: haberinburada
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