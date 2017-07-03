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Messi'nin Düğününde Arda Yok
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Messi'nin düğününde Arda yok

MESSİ'NİN DÜĞÜNÜNDE ARDA YOK

Barcelona'nın yıldızı Messi'nin düğününde, Arda Turan'ın olmaması dikkat çekti. Arjantinli, Türkiye'den sadece Antalyasporlu Samuel Eto'o'yu çağırdı.

Tarih : 03 Temmuz 2017, 14:11
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Dünya tarihinin en iyi futbolcularından olarak gösterilen Lionel Messi, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı ve iki çocuğunun annesi Antonella Roccuzzo ile görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.Arjantinli futbolcunun doğduğu şehir olan Rosario'da gerçekleştirilen düğünü için davetliler, 260 özel uçakla Rosario'nun yolunu tuttu.



Yılın düğününde Türkiye'den sadece Antalyasporlu Samuel Eto'o vardı. Arda Turan'ın düğünde olmaması dikkat çekti.



 



 



 



 



kaynak:turkiyegazetesi








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