Lionel Messi'nin Avrupa kupalarındaki 100'üncü golünü atıp tarihe geçtiği gece, bir detay kameraların görüş açısına takıldı.

Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı Olympiakos'u 3-1 mağlup etti. Barcelona'lı yıldızın maçın 10. dakikasında çorabında sakladığı bir "şeyi" ağzına atıp çiğnediği görüldü. Messi sonrasında rutin uygulamasına geri dönüp golünü ve asistini kaydetti. Gerard Pique'nin ilk yarıda kırmızı kart görmesi de maçın sonucunu etkilemedi.

İspanyol basınında Messi'nin karşılaşma sırasında enerji veren bir glukoz tablet çiğnediği belirtildi.

Kaynak: Sözcü

Kaynak: haberinburada