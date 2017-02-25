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Messier Kataloğu Nedir?
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messier kataloğu nedir?

MESSİER KATALOĞU NEDİR?

Messier kataloğu arasından seçtiklerimiz karşınızda. Peki nedir bu Messier Kataloğu? Astronomi dünyasının en ilginç hikayelerinden birini ve inanılmaz gök cisimlerinin fotoğraflarını sizler için hazırladık.

Tarih : 25 Şubat 2017, 09:48
Puan Ver : Messier Kataloğu Nedir?(6/10)4


Messier kataloğu arasından seçtiklerimiz karşınızda. Peki nedir bu Messier Kataloğu? Astronomi dünyasının en ilginç hikayelerinden birini ve inanılmaz gök cisimlerinin fotoğraflarını sizler için hazırladık.



Bilim adamlarının tarih boyunca yaptığı çalışmalar bazen düşündüklerinden çok farklı sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Bunun en önemli örneklerinden biri ise astronomi biliminde önemli bir yere sahip olan Messier Kataloğu.



İlk olarak 1771 yılında Fransız astronom Charles Messier tarafından oluşturulan katalog Kuzey Yarımküre'den tespit edilebilecek birçok gökcismini listelemesiyle önemli bir kaynak olarak gösteriliyor. Ancak bu listenin ilk oluşturulma amacı bu cisimleri gözlemlemek değil.



Charles Messier aslen kendini kuyruklu yıldızları tespit edip, gözlemeye adamış bir astronomdu. Yaptığı gözlemlerde çok sayıda gök cismi keşfeden Messier, bunların kuyruklu yıldız olmadığını fark edince sinirleniyordu. Daha sonra bu cisimlerle vakit kaybetmemek için, tespit ettiği bu cisimlerin bir listesini oluşturdu. Böylece ortaya Messier Kataloğu çıktı. İlk sürümünde 45 cisim olan katalog en sonunda 110 cisme kadar çıktı. Messier'in istemeden keşfettiği bu cisimler o zamandan bugüne Messier Cisimleri olarak adlandırılıyor. Hatta Messier'in sıralamasına göre Messier 100, Messier 85, vb. şeklinde tanımlanıyorlar.



1700'lü yıllardan bugüne astronomi bilimi epey gelişti ve bu cisimleri artık çok daha net görebiliyoruz. Messier Kataloğu'nda yer alan birçok cismin net görüntüleri elde edilmiş durumda. Biz de bunlar arasından en göze çarpanlarını sizler için bir araya getirdik.



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