MESSİ'DEN SURİYELİ ÇOCUKLARA DEV YARDIM!
Barcelona'nın Arjantinli süper starı Lionel Messi, Suriye'deki 1600 öğrencinin eğitim hayatına devam edebilmesi için 20 tane sınıf inşa ettirdi.
Aynı zamanda UNICEF yardım elçisi olan Lionel Messi, alkış alan bu hareketiyle 1600 Suriyeli öğrencinin iyi şartlarda eğitim almasını sağladı. İspanya'daki haberlere göre, öğrencilerin %60'nın eğitim paraları Messi tarafından ödenecek.
2010'dan beri UNICEF'in yardım elçisi olan Lionel Messi, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada "Günümüzdeki savaş çok fazla. Bir baba ve UNICEF elçisi olarak kalbim acıyor. Savaşın sona ermesi için elimizden geleni yapmalıyız" demişti.
kaynak:sabah
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