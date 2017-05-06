Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

messi'den suriyeli çocuklara dev yardım!

MESSİ'DEN SURİYELİ ÇOCUKLARA DEV YARDIM!

Barcelona'nın Arjantinli süper starı Lionel Messi, Suriye'deki 1600 öğrencinin eğitim hayatına devam edebilmesi için 20 tane sınıf inşa ettirdi.

Tarih : 06 Mayıs 2017, 16:18
Puan Ver : Messi'den Suriyeli Çocuklara Dev Yardım!(8/10)10




Aynı zamanda UNICEF yardım elçisi olan Lionel Messi, alkış alan bu hareketiyle 1600 Suriyeli öğrencinin iyi şartlarda eğitim almasını sağladı. İspanya'daki haberlere göre, öğrencilerin %60'nın eğitim paraları Messi tarafından ödenecek.



2010'dan beri UNICEF'in yardım elçisi olan Lionel Messi, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada "Günümüzdeki savaş çok fazla. Bir baba ve UNICEF elçisi olarak kalbim acıyor. Savaşın sona ermesi için elimizden geleni yapmalıyız" demişti.



 



kaynak:sabah










Etiketler: Messi  Den  Suriyeli  Çocuklara  Dev  Yardım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER