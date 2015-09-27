

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 6. haftasında Barcelona'nın sahasında Las Palmas'ı 2-1 yendiği maçın başında, Katalan ekibinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi sakatlandı.







Camp Nou'da oynanan karşılaşmanın henüz 3. dakikasında sağ kanattan savunmanın arkasına sarkarak kale sahasına giren Messi, Las Palmaslı Pedro Bigas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu müdahaleyle sol dizinden sakatlanan ve bir süre oyun alanında tedavisi yapıldıktan sonra saha kenarına gelen Arjantinli futbolcu, ardından yeniden maça dahil oldu.