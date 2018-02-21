Messi'den Chelsea'ye İzin Çıkmadı!
Market Sapığı, Sıra Bekleyen Kadının Etek Altını Videoya Çekti
Yıkıldık! Beşiktaş Almanya'da Farklı Yenildi
Esad Güçleri Afrin'e İlerledi, Türk Topçusu Derslerini Verdi
Beşiktaş, Bayern Maçına Büyük Şokla Başladı
Siyah-Beyazlı Taraftar Allianz Arena'da Beşiktaş'ı Yalnız Bırakmadı
Kuyumcu Soygununda Silahlar Konuştu! Özel Harekat Operasyon Başlattı
Ali Koç Taraftara Seslendi: Herkese Örnek Olmalıyız
Temelini Liderler Atmıştı, Hedef Belli Oldu: Çin!
Almanlar Şaştı Kaldı! Allianz Arena 'beşiktaş' Sesleriyle İnledi
Aile Faciası! Tarladan Dönen Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü
Siyaset Arenası Isınıyor! Destici'den Son Dakika İttifak Çıkışı
Büyük Skandal! Teknik Direktörün Görevi 6 Saat Sürdü
Everton Yıldız Futbolcu İle Sözleşme İmzaladı
Barzani Sonunda Geri Adım Attı! Ikby'de Bir Dönem Bitti
Adana'da Görünmez Kaza! İskele Çöktü: Ölü Ve Yaralılar Var
90+8'de Gelen Gol, Casillas'ı Çılgına Çevirdi
Dev Maçta İlk 11'ler Belli Oldu! Şenol Güneş'ten Sürpriz Kadro
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a Destek Mesajı!
Filistin Liderinden Dünya Devlerine Çağrı: Bizi Tanıyın!

Messi'den Chelsea'ye izin çıkmadı!

MESSİ'DEN CHELSEA'YE İZİN ÇIKMADI!

Şampiyonlar Liginde Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Chelsea ile Barcelona 1-1 berabere kaldı. İngiliz ekibinin Willian ile bulduğu gole Barcelona Messi ile karşılık verdi.

Tarih : 21 Şubat 2018, 01:40
Puan Ver : Messi'den Chelsea'ye İzin Çıkmadı!(5/10)1

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İngiliz ekibi Chelsea ile İspanyol temsilcisi Barcelona karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan ve FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Chelsea, mücadelenin 62. dakikasında Willian ile öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Eden Hazard oldu.

MESSI İLK KEZ CHELSEA AĞLARINI HAVALANDIRDI

Dakikalar 75'i gösterdiğinde ise sahneye Lionel Messi çıktı. Messi, Chelsea'ye karşı oynadığı 9. maçında ilk kez gol attı ve skora denge getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında Chelsea ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Chelsea'den Antonio Rüdiger ve Alvaro Morata'ya, Barcelona'dan Ivan Rakitic, Luis Suarez ve Sergio Busquets'e sarı kart gösterdi.

Rövanş mücadelesi 14 Mart'ta Barcelona'da oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Messi  Den  Chelsea  Ye  İzin  Çıkmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER