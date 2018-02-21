Şampiyonlar Liginde Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Chelsea ile Barcelona 1-1 berabere kaldı. İngiliz ekibinin Willian ile bulduğu gole Barcelona Messi ile karşılık verdi.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İngiliz ekibi Chelsea ile İspanyol temsilcisi Barcelona karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan ve FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Chelsea, mücadelenin 62. dakikasında Willian ile öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Eden Hazard oldu.

MESSI İLK KEZ CHELSEA AĞLARINI HAVALANDIRDI

Dakikalar 75'i gösterdiğinde ise sahneye Lionel Messi çıktı. Messi, Chelsea'ye karşı oynadığı 9. maçında ilk kez gol attı ve skora denge getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında Chelsea ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Chelsea'den Antonio Rüdiger ve Alvaro Morata'ya, Barcelona'dan Ivan Rakitic, Luis Suarez ve Sergio Busquets'e sarı kart gösterdi.

Rövanş mücadelesi 14 Mart'ta Barcelona'da oynanacak.

Kaynak: haberinburada