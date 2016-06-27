O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

messi tüm dünyayı şoke etti!

MESSİ TÜM DÜNYAYI ŞOKE ETTİ!

2016 Copa America finalinde penaltı atışları sonucu Şili'ye boyun eğen Arjantin'de, Lionel Messi tüm dünyayı sarsan bir açıklama yaptı.

Tarih : 27 Haziran 2016, 13:02
Puan Ver : Messi Tüm Dünyayı Şoke Etti!(7.5/10)18


MESSI MİLLİ TAKIMI BIRAKTI



Arjantin ile beraber kupa kazanamama kabusu devam eden Lionel Messi ise, Tangocular'daki 4. finalinden de yine hüzünle ayrıldı.



Copa America'da 2007, 2015 ve 2016'daki finalleri kaybeden Messi, 2014 Dünya Kupası finalinden de boynu bükük ayrılmıştı.



Şili ile oynanan finalde penaltıyı üstten dışarı gönderen Messi, "Çok zor ancak karar verildi. Geri dönüş yok. Çok denedim. Penaltıyı da kaçırdım ve bu çok önemliydi. Artık benim için Milli takım defteri kapandı. Kaybettiğim dördüncü final oldu. Bence bu, herkes için en iyisi. Arjantin ile beraber şampiyon olmak için çok uğraştım ancak olmadı, yapamadım. Kaybetmek, Arjantin ile şampiyon olamamak en fazla benim canımı yakıyor" dedi.



29 yaşındaki futbolcu, 113 maçta kaydettiği 55 golle Arjantin Milli takım forması altında tarihte en çok gol atan futbolcu unvanını eline geçirmişti. Eski rekor, 77 maçta 54 golü bulunan efsane isim Gabriel Batistuta'ya aitti.



Tangocular'daki 55 golünün 27'sini özel maçlarda kaydeden Messi, Dünya Kupası elemelerinde 15, Dünya Kupası'nda 5 ve Copa America'da da 8 gol kaydetti. Messi, A Milli takım formasını ilk olarak Ağustos 2005'te Macaristan'a karşı giymişti.








Etiketler: Messi  Tüm  Dünyayı  Şoke  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER