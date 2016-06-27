

MESSI MİLLİ TAKIMI BIRAKTI







Arjantin ile beraber kupa kazanamama kabusu devam eden Lionel Messi ise, Tangocular'daki 4. finalinden de yine hüzünle ayrıldı.







Copa America'da 2007, 2015 ve 2016'daki finalleri kaybeden Messi, 2014 Dünya Kupası finalinden de boynu bükük ayrılmıştı.







Şili ile oynanan finalde penaltıyı üstten dışarı gönderen Messi, "Çok zor ancak karar verildi. Geri dönüş yok. Çok denedim. Penaltıyı da kaçırdım ve bu çok önemliydi. Artık benim için Milli takım defteri kapandı. Kaybettiğim dördüncü final oldu. Bence bu, herkes için en iyisi. Arjantin ile beraber şampiyon olmak için çok uğraştım ancak olmadı, yapamadım. Kaybetmek, Arjantin ile şampiyon olamamak en fazla benim canımı yakıyor" dedi.







29 yaşındaki futbolcu, 113 maçta kaydettiği 55 golle Arjantin Milli takım forması altında tarihte en çok gol atan futbolcu unvanını eline geçirmişti. Eski rekor, 77 maçta 54 golü bulunan efsane isim Gabriel Batistuta'ya aitti.







Tangocular'daki 55 golünün 27'sini özel maçlarda kaydeden Messi, Dünya Kupası elemelerinde 15, Dünya Kupası'nda 5 ve Copa America'da da 8 gol kaydetti. Messi, A Milli takım formasını ilk olarak Ağustos 2005'te Macaristan'a karşı giymişti.