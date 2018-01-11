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Messi, son itirafla bütün imajını yerle bir etti

MESSİ, SON İTİRAFLA BÜTÜN İMAJINI YERLE BİR ETTİ

Barcelonalı eski futbolcu Abidal, kanser tedavisi gördüğü dönemle ilgili "Takıma moral için video gönderiyordum. Messi, 'Bize böyle videolar gönderme, takıma zarar veriyorsun' demişti." itirafında bulundu.

Tarih : 11 Ocak 2018, 11:20
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Eric Abidal, karaciğer kanseri olduğu dönemde Lionel Messi'yle yaşadığı bir anıyı paylaştı.

Takıma maçtan önce sağlığımın iyi olduğunu belirtmek için video attığını belirten Eric Abidal, "Çok zayıf göründüğüm bazı videolar vardı. Oyunculara maç öncesinde moral vermek için bir video gönderdim. Messi bana ne söyledi biliyor musunuz? 'Bir daha bize böyle videolar gönderme, bizi üzüyor takıma zarar veriyorsun' dedi. Ben böyle düşünmemiştim, iyi göründüğümü ve böylece onlara cesaret vereceğimi düşündüm. Ancak onlar beni bir ceset gibi gördüklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

"HENRY GELDİĞİNCE ÇOCUK GİBİ AĞLADIM"

Marca'ya konuşan Eric Abidal, "Henry beni hastaneye görmeye geldiğinde çocuk gibi ağladım. Çünkü beni böyle görmesini istemiyordum ama beni görmeye gelmesine sevindim." açıklamasını yaptı.

Şu an 38 yaşında olan Abidal, 2015 yılında futbol kariyerini noktalamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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