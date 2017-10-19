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Messi rekorları kırmaya devam ediyor

MESSİ REKORLARI KIRMAYA DEVAM EDİYOR

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Şampiyonlar Liginde Olympiakos'a attığı frikik golüyle, Avrupa kupalarındaki 100. golüne ulaştı.

Tarih : 19 Ekim 2017, 01:40
Puan Ver : Messi Rekorları Kırmaya Devam Ediyor(10/10)6

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldız oyuncus Lionel Messi, Şampiyonlar Liginde oynadıkları Olympiakos maçında bir kariyer rekoruna daha imza attı.

Takımının Olympiakos'a attığı 2. golün sahibi olan Arjantinli yıldız, UEFA'nın düzenlediği organizasyonlardaki 100. golünü atmış oldu.

100 GOL BARAJINI SADECE RONALDO GEÇEBİLMİŞTİ

Avrupa kupalarında daha önce 100 gol barajını geçen tek isim Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo olmuştu. Geçtiğimiz Nisan ayında Bayern Münih maçında 2 gol atan Ronaldo, bir ilki başarmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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