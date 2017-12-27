İspanya La Liga'da geçtiğimiz cumartesi günü El Clasico rüzgarı esti. Barcelona'nın Real Madrid deplasmanında 3-0 kazandığı günde Lionel Messi, 1 gol 1 asistle maça damgasını vurdu.

1 MAÇTA 5 REKOR KIRDI

Adeta Messi ile Ronaldo arasındaki rekabete dönüşen derbide Arjantinli yıldız istatistikleri de alt üst etti. 1 maçta 5 rekor kıran tecrübeli yıldız, bireysel analiz yapıldığında çok daha farklı bir boyuta ulaştı.

İspanya basınında öne çıkan haberde, Messi'nin maçı neredeyse 'yürüyerek' kazandığı ortaya çıktı. 90 dakika sahada kalan 30 yaşındaki oyuncunun bütün koşu analizleri ele alındı.

DEPAR ORANI YÜZDE 1,15'TE KALDI

Messi'nin yürüyüş, yavaş koşu, koşu ve depar oranları çıkarıldı. Depar oranı yüzde 1,15'te kalan Messi, koşuda yüzde 4,95'i yakaladı. Yavaş koşusu yüzde 10,8'e çıkan Barça'nın yıldızı, yürüyüşte ise yüzde 83,1'lik bir rakam elde etti.

90 dakika boyunca sahada yüzde 83,1 yürüyen Messi'nin bu rakamları ilginç bir veri olarak kabul edildi. Öte yandan İspanya'daki analizlerde Messi'nin oyunun her dakikasında oyunun içinde olduğu dile getirildi.

El Clasico Kralı olarak adlandırılan Lionel Messi'nin Johan Cruyff'un izinden gittiği aktarıldı. Başarılı futbolcunun, kendisi yerine topu koşturduğu, fiziği yerine beynini kullandığı yorumları yapıldı.

Kaynak: haberinburada