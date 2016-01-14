MESSİ GÜLBEN ERGEN'İ BÖYLE RAHATLATMIŞ
Gülben Ergen, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Erken saatlerde pilates salonunun yolunu tutan şarkıcı, spor sonrası aynı binada bulunan kuaförüne geçti. Kuaför çıkışı gazeteciler ile şakalaşan Ergen, “Görüştük, hal hatır sorduk hadi görüşürüz” diye aracının yolunu tuttu.
Çocuklarının Barcelona hayranlığı hatırlatılan şarkıcı gaf yaptı. Ergen,”Messi gol aldı rahatladık” diyen şarkıcı, sonrasında “Aman altın top aldı” diyerek durumu düzeltti.
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