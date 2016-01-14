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messi gülben ergen'i böyle rahatlatmış

MESSİ GÜLBEN ERGEN'İ BÖYLE RAHATLATMIŞ

Gülben Ergen, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Tarih : 14 Ocak 2016, 17:19
Puan Ver : Messi Gülben Ergen'i Böyle Rahatlatmış(9/10)7


Erken saatlerde pilates salonunun yolunu tutan şarkıcı, spor sonrası aynı binada bulunan  kuaförüne geçti. Kuaför çıkışı gazeteciler ile şakalaşan Ergen, “Görüştük, hal hatır sorduk hadi görüşürüz” diye aracının yolunu tuttu.

Çocuklarının Barcelona hayranlığı hatırlatılan şarkıcı gaf yaptı. Ergen,”Messi gol aldı rahatladık” diyen şarkıcı, sonrasında “Aman altın top aldı” diyerek durumu düzeltti.








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