Kanada kökenli ABD'li spor interaktif oyunları üreten EA Sport'un amiral oyunlarından olan FİFA'nın 2016 için tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösterilen Messi'nin videosu ile bu konuda ne kadar iddialı olduğunu bir kere daha gösterdi.



Kanada kökenli ABD'li spor interaktif oyunları üreten EA Sport'un amiral oyunlarından olan FİFA'nın 2016 için tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösterilen Messi'nin videosu ile bu konuda ne kadar iddialı olduğunu bir kere daha gösterdi.



Messi dediğimizde aklımıza ilk gelen kelimelerden biri rekordur. Oynadığı her maçta seyircileri kendine hayran bıraktıran futbol starı, bireysel, takım bazında ve uluslararası başarılarda şu ana kadar en çok rekora sahip olan futbolcu. Yetenekleri ve golleri ile birçok kişiye göre de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu. Tabi bu durum futbol oyunları üreten firmalar Messi için ayrı bir içerik hazırlamak durumunda bırakıyor. FIFA‘da son oyunu olan FIFA 2016 için Messi için yaptığı çalışmayı gösterdi.



FİFA 2016‘nın daha önce 24 Eylül'den itibaren PC,Xbox One,PlayStation 4 platformları satışa çıkarılacağı duyurusunda bulunulmuştu. FIFA 2016 satışa sunulmadan önce oyunla ilgili videolar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak maçlarda sıklıkla kullandığı No Touch çalımını oyuna nasıl entegre ettiklerini gösteren bu video ile FIFA 2016'nın ne kadar gerçekçi olacağını gösterdi.



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