Abd, 31 Yıl Sonra Dünya Kupasına Katılamadı
Dolar Vize Açıklamalarıyla Yeniden Yükselişte
Messi Dün Gece Ülkesini Kurtardı
Mesut Özil'den Kendisini Arayan Fikret Orman'a: İngiltere'de Mutluyum
Detaylar Ortaya Çıkıyor! Polis, Eşine İzin Vermediği İçin Savcıyı Vurmuş
Fetö Lideri Gülen'le Fotoğrafı Ortaya Çıkan G.Saraylı Futbolcu: Tesadüfen Ordaydım
Sırbistan'da Erdoğan Onuruna Yemek! Sırp Bakan Osman Aga'yı Söyledi, Erdoğan Tempo Tuttu
Berberlerden Vize Yasağına İlginç Protesto: Amerikan Tıraşını Yasakladılar
Hamaney'den İlginç Çıkış: Evde Çocuğunuza Türkçe Öğretin
Gonca Akkuş, Kadınlık Gururum İncindi Deyip Ebru Şallı'ya Dava Açtı
Abd Alev Alev Yanıyor! Bombardıman Uçakları Göreve Çağrıldı
Abd İle Yaşanan Kriz, Yeni Bir Sektör Doğuruyor: Vize Turları
Abd Krizinin Merkezindeki Büyükelçi John Bass'ın Veda Davetine Kimse Katılmadı
İstanbul Üniversitesi'nde Skandal! İki Personel Sisteme İzinsiz Girip Notları Şişirmiş
Rüzgar Erkoçlar, Komşusuyla Birbirine Girdi, Mahalleli Camlara Döküldü
Wall Street Journal'ın Türkiye Muhabirine 2 Yıl Hapis Cezası!
Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!
Mide Bulandıran Trend Hızla Yayılıyor: Buruna Dikkat!
Danimarka, Türkiye'ye İade Etmediği Reina Saldırganının Suç Ortağını Serbest Bıraktı
Dünya Kupası'na Avrupa'dan Gidecek Takımlar Belli Oldu

Messi dün gece ülkesini kurtardı

MESSİ DÜN GECE ÜLKESİNİ KURTARDI

Dünya Kupasına gidememe ihtimali bulunan Arjantin, Messi'nin hat-trick yaptığı maçta Ekvador'u yenerek turnuvaya katıldı.

Tarih : 11 Ekim 2017, 11:00
Puan Ver : Messi Dün Gece Ülkesini Kurtardı(9/10)5

2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde deplasmanda Ekvador'u 3-1 yenen Arjantin, Rusya'da oynanacak finallere gitme hakkını elde etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Ekvador, 1. dakikada Ibarra'nın şok golüyle Arjantin karşısında öne geçti. Yediği golün etkisini çabuk atlatan Arjantin, Di Maria'nın asistini gole çeviren Messi ile 12. dakikada beraberliği yakaladı. Tangocular, 20. dakikada Messi ile bir gol daha bularak skoru 2-1 getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Arjantin'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

HAT-TRICK YAPTI

62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Messi, kendisinin ve takımının 3. golünü atarak farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arjantin 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrılarak Dünya Kupası biletini kaptı.

Messi gösterdiği bu harika performans ile ülkesini Dünya Kupası'na götüren isim oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Messi  Dün  Gece  Ülkesini  Kurtardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER