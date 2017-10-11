MESSİ DÜN GECE ÜLKESİNİ KURTARDI
Dünya Kupasına gidememe ihtimali bulunan Arjantin, Messi'nin hat-trick yaptığı maçta Ekvador'u yenerek turnuvaya katıldı.
2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde deplasmanda Ekvador'u 3-1 yenen Arjantin, Rusya'da oynanacak finallere gitme hakkını elde etti.
Maça hızlı başlayan ev sahibi Ekvador, 1. dakikada Ibarra'nın şok golüyle Arjantin karşısında öne geçti. Yediği golün etkisini çabuk atlatan Arjantin, Di Maria'nın asistini gole çeviren Messi ile 12. dakikada beraberliği yakaladı. Tangocular, 20. dakikada Messi ile bir gol daha bularak skoru 2-1 getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Arjantin'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
HAT-TRICK YAPTI
62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Messi, kendisinin ve takımının 3. golünü atarak farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arjantin 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrılarak Dünya Kupası biletini kaptı.
Messi gösterdiği bu harika performans ile ülkesini Dünya Kupası'na götüren isim oldu.
Kaynak: haberinburada
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