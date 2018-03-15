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Messi başarıya doymuyor! Devler Liginde gol sayısını 100'e çıkardı

MESSİ BAŞARIYA DOYMUYOR! DEVLER LİGİNDE GOL SAYISINI 100'E ÇIKARDI

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Chelsea karşısında attığı iki golle Şampiyonlar Ligindeki gol sayısını 100'e çıkardı.

Tarih : 15 Mart 2018, 01:20
Puan Ver : Messi Başarıya Doymuyor! Devler Liginde Gol Sayısını 100'e Çıkardı(10/10)6

Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını geçen ikinci isim oldu.

Chelsea'yi Camp Nou'da ağırladıkları maçta iki gol birden kaydeden yıldız futbolcu böylece Şampiyonlar Ligi'nde 100 gole ulaşmış oldu.

ÖNÜNDE RONALDO VAR

Messi'nin önündeki tek isim 117 gollü Cristiano Ronaldo.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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