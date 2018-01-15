MESSİ AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNİN EN FAZLA GOL ATAN OYUNCUSU OLDU
Lionel Messi Real Sociedad maçında attığı golle, Avrupa'nın 5 büyük liginde bir kulüp formasıyla en çok gol atan futbolcu rekorunu Gerd Müller'den devraldı.
Lionel Messi, Gerd Müller'i geçti ve Avrupa'nın 5 büyük liginin 366 golle en golcü oyuncusu oldu.
Barcelona A Takımı formasını 16 Ekim 2004'ten bu yana giyen Messi, ligin 18. haftasında Levante filelerini havalandırarak İspanya Birinci Ligi'ndeki (La Liga) toplam gol sayısını 365'e çıkarmıştı. 30 yaşındaki forvet oyuncusu böylece efsane Alman oyuncu Gerd Müller'e ait Avrupa'nın 5 büyük liginin skorerleri arasında en fazla gol atan futbolcu rekoruna ortak olmuştu.
GOL SAYISINI 366'YA ÇIKARDI
Arjantinli yıldız Real Sociedad deplasmanında 85. dakikada attığı golle toplam gol sayısını 366'ya çıkardı.
GERD MULLER'İ GEÇTİ
Lionel Messi, Real Sociedad deplasmanında gol atarak Alman oyuncu Gerd Müller'i geçerek Avrupa'nın 5 büyük liginde bir kulüp formasıyla en çok lig golü atan futbolcu rekorunun yeni sahibi oldu.
Kaynak: haberinburada
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