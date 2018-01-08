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Messi, 39 yıllık rekora ortak oldu

MESSİ, 39 YILLIK REKORA ORTAK OLDU

Katalan ekibi Barcelona'da forma giyen Messi, 365 golle Almanya ligi tarihinin en skoreri Gerd Müller'in 39 yıldır kırılamayan gol rekorunu egale etti.

Tarih : 08 Ocak 2018, 18:30
Puan Ver : Messi, 39 Yıllık Rekora Ortak Oldu(9/10)5

Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nü 5 kez kazanan, İspanya ligi tarihinin en skoreri unvanını taşıyan, 2012'de kulüp ve milli takım formasıyla ulaştığı 91 golle bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu olan Messi, kariyerine yeni bir unvan daha ekledi.

Barcelona A Takımı formasını 16 Ekim 2004'ten bu yana giyen Messi, ligin 18. haftasında Levante filelerini havalandırarak İspanya Birinci Ligi'ndeki (La Liga) toplam gol sayısını 365'e çıkardı. 30 yaşındaki forvet oyuncusu böylece efsane Alman oyuncu Gerd Müller'e ait Avrupa'nın 5 büyük liginin skorerleri arasında en fazla gol atan futbolcu rekoruna ortak oldu.

Messi, 290 golle İtalya Birinci Ligi'nin (Serie A) en skoreri Silvio Piola, 299 golle Fransa Birinci Ligi'nin (Ligue 1) en skoreri Delio Onnis ve 357 golle İngiltere Birinci Ligi'nin (Premier Lig) en skoreri Jimmy Greaves'i geride bıraktıktan sonra Almanya Birinci Ligi'nin (Bundesliga) en skoreri Gerd Müller'i yakalamayı başardı.

MÜLLER'İN REKORUNU 39 YIL SONRA EGALE ETTİ

Messi, üstün bir fiziğe sahip olmasa da bu açığı, gol yollarındaki müthiş becerisi ve topla doğru yerde, doğru zamanda buluşmasına olanak sağlayan güçlü hisleriyle kapatmasıyla bilinen Müller'in rekorunu 39 yıl sonra egale etti.

Arjantinli forvet oyuncusunun, "Bombacı" lakaplı Müller'in 427 karşılaşmada imza attığı 365 gole ulaşması, 400 maç sürdü.

Kulüp kariyerinde 39 kez hat-trick yapan Messi'nin, 4 gol attığı 6, 5 gol kaydettiği de bir maç bulunuyor. En skorer sezonu, fileleri 73 defa havalandırdığı 2011-12 olan Messi, bu sezon ise 20 gol attı.

TEK KULÜP PERFORMANSIYLA AVRUPA'NIN EN SKORER FUTBOLCUSU

La Liga'da 365, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 97, İspanya Kral Kupası'nda 44, İspanya Süper Kupası'nda 13, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 5, UEFA Süper Kupası'nda da 3 gol kaydeden Messi, bu sezon ayrıca tek bir Avrupa kulübünün formasıyla en fazla gol atan futbolcu unvanını da ele geçirdi. Rekoru Gerd Müller'in elinden alan Messi, Barcelona formasıyla resmi maçlarda 527 gole ulaştı.

Messi ve Bayern Münih formasını giydiği 1965-1979 yıllarına 525 gol sığdıran Alman futbolcu Müller haricinde tek bir Avrupa kulübünün formasıyla 500 gol barajını geçen iki isim daha var.

1922-1937 yıllarında Celtic'te oynayan İskoç Jimmy McGrory'nin 522, 1954'ten 1972'ye kadar ülkesinin Hamburg kulübünde top koşturan Uwe Seeler'in ise 507 golü bulunuyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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