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Messenger'a konferans özelliği ne zaman geliyor ?

MESSENGER'A KONFERANS ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELİYOR ?

Facebook Messenger grup, konferans görüşmeleri özelliği ile gündemde. Artık Messenger üzerinden sesli grup görüşmeleri yapılabilecek.

Tarih : 24 Nisan 2016, 09:44
Puan Ver : Messenger'a Konferans Özelliği Ne Zaman Geliyor ?(9/10)9


Dünyanın en popüler ikinci mesajlaşma servisi olan Facebook Messenger konferans görüşmeleri özelliğini duyurmaya hazırlanıyor. Kısa bir süre içerisinde sesli görüşmelere izin veren bir güncelleme yayınlanacak.



Facebook Messenger konferans görüşmesi özelliği



Facebook Messenger departmanından David Marcus'un paylaştığı bir görsel, servisin yeni özelliğini ortaya çıkardı. İlgili görseli aşağıda bulabilirsiniz. Bundan böyle Facebook Messenger üzerinden konferans görüşmeleri yapılabilecek. Grup konuşmaları zaten uzun süredir yazılı olarak yapılabiliyordu ancak artık sesli olarak konferans görüşmelerinin önü açılıyor.



İlgili özellik hem iOS hem de Android platformlarına geliyor. Böylelikle Facebook Messenger VoIP görüşmelerinin yapıldığı bir platforma dönüşmüş olacak. Aynı anda 50 kişi görüşmelere katılabilecek.



Skype ve Hangouts gibi önemli alternatiflere yeni bir rakip olarak karşımıza çıkacak olan Facebook Messenger, sahip olduğu 800 milyondan fazla aktif kullanıcıyla rakiplerine oranla önemli bir avantaja sahip. Bakalım söz konusu özellik beklenildiği popülerliğe ulaşabilecek mi?



Aşağıdaki sol tarafta iOS, sağ tarafta ise Android platformlarında konferans görüşmelerinin arayüzünü görebilirsiniz. Sizce bu özellik kullanılacak mı? Facebook Messenger konferans görüşmeleri özelliği hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz.








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