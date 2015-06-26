

Facebook'un geçen yıl ana uygulamadan ayırıp başlı başına mobil mesajlaşma uygulaması haline getirdiği Facebook Messenger uygulamasını kullanmak kolaylaşıyor.



Facebook'un mobil mesajlaşma uygulaması Messenger artık kullanıcılarından, Facebook hesabı sahibi olmasını istemeyecek. Böylece artık Facebook kullanıcısı olmayan kitlenin de sadece Messenger üzerinde hesap açarak uygulamayı kullanması mümkün olacak. Facebook dünyanın belli bir bölümünde popülerken, Avrupa ülkelerinin bazılarında veya Rusya ya da Uzak Doğu'da çok gözde bir uygulama sayılmaz.



Zuckerberg bu yeni hamlesiyle, Messenger'ı Facebook'tan tamamen ayırarak onu da ikinci bir WhatsApp efsanesine dönüştürebilecek. Elbette bu arada Messenger'ın en büyü rakibi WahatsApp'ın da Facebook'a ait olduğunu unutmayalım.



Kullanıcıların Facebook olmaksızın Messenger'ı kullanabilmesi için sadece telefon numaralarını girmesi yeterli olacak. Uygulama daha sonra, adres defterindeki kontaklara dayanan bir arkadaş listesi oluşturarak onlarla mesajlaşmayı mümkün kılacak.



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