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messenger için artık facebook hesabı gerekmiyor!

MESSENGER İÇİN ARTIK FACEBOOK HESABI GEREKMİYOR!

Facebook'un geçen yıl ana uygulamadan ayırıp başlı başına mobil mesajlaşma uygulaması haline getirdiği Facebook Messenger uygulamasını kullanmak kolaylaşıyor.

Tarih : 26 Haziran 2015, 09:36
Puan Ver : Messenger İçin Artık Facebook Hesabı Gerekmiyor!(7/10)8


Facebook'un geçen yıl ana uygulamadan ayırıp başlı başına mobil mesajlaşma uygulaması haline getirdiği Facebook Messenger uygulamasını kullanmak kolaylaşıyor.



Facebook'un mobil mesajlaşma uygulaması Messenger artık kullanıcılarından, Facebook hesabı sahibi olmasını istemeyecek. Böylece artık Facebook kullanıcısı olmayan kitlenin de sadece Messenger üzerinde hesap açarak uygulamayı kullanması mümkün olacak. Facebook dünyanın belli bir bölümünde popülerken, Avrupa ülkelerinin bazılarında veya Rusya ya da Uzak Doğu'da çok gözde bir uygulama sayılmaz.



Zuckerberg bu yeni hamlesiyle, Messenger'ı Facebook'tan tamamen ayırarak onu da ikinci bir WhatsApp efsanesine dönüştürebilecek. Elbette bu arada Messenger'ın en büyü rakibi WahatsApp'ın da Facebook'a ait olduğunu unutmayalım.



Kullanıcıların Facebook olmaksızın Messenger'ı kullanabilmesi için sadece telefon numaralarını girmesi yeterli olacak. Uygulama daha sonra, adres defterindeki kontaklara dayanan bir arkadaş listesi oluşturarak onlarla mesajlaşmayı mümkün kılacak.



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Etiketler: Messenger  İçin  Artık  Facebook  Hesabı  Gerekmiyor    haber

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