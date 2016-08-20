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messenger botları reklam yapmaya başlıyor

MESSENGER BOTLARI REKLAM YAPMAYA BAŞLIYOR

Facebook Messenger'da yer alan botlar, yani kullanıcı ile sohbet eden yapay zekalı şirket hesapları, artık kullanıcılara reklam mesajları da göndermeye başlıyor.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 09:22
Puan Ver : Messenger Botları Reklam Yapmaya Başlıyor(0/10)


Facebook Messenger'da yer alan botlar, yani kullanıcı ile sohbet eden yapay zekalı şirket hesapları, artık kullanıcılara reklam mesajları da göndermeye başlıyor.



 



Facebook'un Messenger botları şimdiye dek kullanıcılara yardımcı olan, bilgi veren işlevlere sahipti. Örneğin, CNN botuna “manşetler,” şeklinde mesaj attığınızda hesabın yapay zekası size günün manşetlerini içeren bir liste gönderiyor. Bir mağazanın hesabına yaptığınız alışveriş hakkında mesaj attığınızda ödeme bilgileri, teslim bilgileri, siparişin nerede olduğu gibi detaylar hakkında bilgi alabiliyorsunuz.



Ne var ki artık bu botlar, aynı zamanda reklam mesajları da göndermeye başlayacaklar. Messenger'daki politika değişimi, şirketlere artık reklam mesajı gönderme hakkı da veriyor. Böylece takip ettiğiniz, iletişim kurduğunuz botlardan reklam mesajları alabileceksiniz.



Ancak gelişmenin iyi yanı, kullanıcıların bu mesajları istediği zaman engelleyebilecek olması. Böylece reklam gönderme işini abartan botlar, yasaklı listesine alınabilecek ve artık kullanıcıya reklam gönderemeyecekler.



Öte yandan, botlar üzerinden reklam göndermek isteyen şirketlerin elbette Facebook'a ödeme yapması gerekiyor. Bunun için de yeni bir bot hazırlamaları ve Facebook'un onayına sunmaları gerekecek. Firmalar, reklam botlarında nasıl bir reklam politikası uygulayacaklarını da detaylıca anlatmak zorunda. Sosyal medya servisi bu sayede, “spamcı” firmaları engelleyebilmeyi umuyor.



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Etiketler: Messenger  Botları  Reklam  Yapmaya  Başlıyor    haber

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